Потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан — Набиуллина
Российская экономика восстановилась после ковидного кризиса благодаря мягкой монетарной политике государства в сочетании с пакетом антикризисных мер. Возможностей для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятор не видит.
С таким заявлением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Ее слова привел ТАСС. Дальнейшее смягчение может вызвать рост проинфляционных рисков.
«По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным», — подчеркнула Набиуллина. Однако в 2021 году Центробанк сохранит мягкую денежно-кредитную политику для поддержания восстановление экономики России.
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