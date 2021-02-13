Российская экономика восстановилась после ковидного кризиса благодаря мягкой монетарной политике государства в сочетании с пакетом антикризисных мер. Возможностей для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятор не видит.

С таким заявлением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Ее слова привел ТАСС. Дальнейшее смягчение может вызвать рост проинфляционных рисков.

«По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным», — подчеркнула Набиуллина. Однако в 2021 году Центробанк сохранит мягкую денежно-кредитную политику для поддержания восстановление экономики России.

Глава регулятора считает, что она может вернуться к докоронавирусному уровню уже к концу текущего года.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Международный валютный фонд призвал Банк России сделать ключевую ставку ниже 4%, так как на ускорение инфляции в России влияют разовые факторы.