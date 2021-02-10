МВФ призвал Банк России сделать ключевую ставку ниже 4%

В 2021 году Банку России рекомендовали снизить ключевую ставку еще на 0,5 процентных пункта. Если регулятор откажется, то это может привести к росту инфляции в ближайшие месяцы.

Соответствующие выводы содержит заключение миссии Международного валютного фонда. Его составили после консультаций с российскими властями, сообщил «Интерфакс».

В МВФ заметили, что на ускорение инфляции в России влияют разовые факторы. В перспективе она будет снижаться — из-за спада в экономике. И к концу года достигнет 3,5%. Сейчас определенное смягчение денежно-кредитной политики оправдано.

«Банк России должен снизить ставку в ближайшие месяцы, чтобы не допустить ухода инфляции ниже целевого уровня в 2021 году», — подчеркнули в международной организации. Ее специалисты посчитали, что в рамках базового сценария указанное снижение ставки предотвратит падение инфляции ниже целевого уровня. Таким образом останется пространство «для реагирования на возможные будущие шоки».

Даже если некоторые риски материализуются, заметили в МВФ, ЦБ обладает инструментами для минимизации их эффектов. Поможет в том числе повышение ключевой ставки.