Деньги 12 апреля 2024, 13:05 Китайские банки начали блокировать России оплату деталей для электроники «Коммерсант»: банки Китая стали блокировать оплату из России РИА «Новости»

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Российским компаниям отказали в обслуживании переводов за поставки компонентов для электроники и кит-наборы из Китая. Банки заблокировали переводы из-за санкций со стороны США, сообщил «Коммерсант».

Отечественные производители электроники столкнулись с проблемой в конце марта. Китайские партнеры уведомили их, что через местные банки не прошли платежи за компоненты для электроники и наборы для сборки серверов, ноутбуков, систем хранения данных и других устройств.

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Собеседник издания заявил, что это серьезная проблема, ведь Китай стал монополистом в области компонентов.

С блокировкой платежей столкнулись компании Fplus и «Суверенная мобильная инициатива Холдинг». Председатель русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что те же трудности испытали не только производители электроники, но и других товаров. Он сказал, что США пригрозили азиатским банкам санкциями за сотрудничество с Россией.

Три крупнейших китайских банка перестали принимать переводы от российских финансовых организаций. Один из них входил в топ-4 по объему активов.