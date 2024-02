Global Look Press

Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили транзит денежных средств из российских подсанкционных финорганизаций с начала 2024 года. Речь шла о банках Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, затем Банк Китая опроверг эти заявления, назвав их слухами, однако работа российских предпринимателей становится более затруднительной. Как им удается продолжать работу — в материале «360».