Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили транзит денежных средств из российских подсанкционных финорганизаций с начала 2024 года. Речь шла о банках Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, затем Банк Китая опроверг эти заявления, назвав их слухами, однако работа российских предпринимателей становится более затруднительной. Как им удается продолжать работу — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Анна Фомичева, эксперт-практик, предприниматель, сооснователь DIGITAL ВЭД

Крупные китайские банки отказывают России в переводе денежных средств через свои счета. И для тех, у кого это были основные средства, как для меня, оказалось невозможным переводить деньги.

Что мы имеем на сегодняшний день: Турция не транзитит денежные средства, Эмираты не транзитят денежные средства, ряд китайских банков нам тоже отказал.

Мы понимаем, что торговые дома использовались для оплаты не только китайским поставщикам, но и в том числе для работы с недружественными странами, торговый дом принимал юани, а дальше отправлял, допустим, евро или доллары за критически важные импортные товары.

Так как я сама оказываю услуги по аренде торгового дома, сама завожу товары, из первых рук расскажу, как мы справляемся. Мы открываемся в платежной системе PingPong, мы сейчас открываемся в Bank of Kunlun, который помогает в том числе нашим иранским партнерам — посмотрим, как он будет работать. Есть Bank of China и еще несколько банков, которые рассматриваем для работы.

Мои два торговых дома в Гонконге сейчас ждут окончания китайского Нового года, чтобы завершить процедуру открытия расчетных счетов. А пока мы используем альтернативные встречные потоки — не в понимании Ирана, наличные, а в белом формате.

Когда импортеру нужно оплатить за товар, он оплачивает в рублях на счет компании в России, а экспортная выручка поступает за счет импорта — это называется встречным потоком. Экспортерам надо получить деньги в России, а нам — деньги за товар в Китае. Эта схема усложняется, удорожается, но имеем что имеем. Пока что встречные потоки предлагают Альфа Банк, ТКБ Банк, Промсвязьбанк — официальная схема. На мой взгляд, это выход из ситуации.

Global Look Press

Мы проработали только январь, а в феврале китайцы ушли на Новый год, началась вся эта свистопляска. В январе платежи были, а в феврале закончились.

Не сказать, что проблемы возникают чаще, это связано с тем, что есть санкционное давление, и оно будет, мы его чувствуем. Срок проведения платежа стал от семи до десяти дней. В феврале прошлого года транзит через торговый дом стоил около 3%, сегодня это 5-7%.

Понятно, есть еще страны СНГ, где надо подумать об открытии торгового дома в Узбекистане, например, чтобы еще одну прокладку проложить. Я не отчаиваюсь, я в финансовой логистике 15 лет, альтернативные варианты всегда будут.

Да, еще один банк не транзитит деньги. Но на самом деле есть огромное количество других банков в Китае, которые хотят с нами работать, вкусный кусочек российских денег хочется получить, многие думают о том, как помочь России вести взаиморасчеты. Плюс партнеры в Турции, думаю, предоставят какие-то решения.

Китайский Новый год — виновник многих проволочек / Global Look Press

Пока что российская сторона могла бы успокоить внешторг одной мерой. Мне непонятна вот какая ситуация с цифровым рублем. Все говорят, что это для физлиц. А как же мы? Цифровой рубль поможет нам во взаиморасчетах? Сможем ли мы им оплачивать товар?

Я была бы очень благодарна за возможность узнать, как цифровой рубль будет помогать участникам внешнеэкономической деятельности, это помогло бы успокоить большее число предпринимателей, которые закупаются из-за рубежа. Можно было бы им сказать: когда-нибудь заработает цифровой рубль и мы сможем им расплачиваться.