21 февраля 2024, 18:36
Неунывающий внешторг. Как российские предприниматели справляются без услуг банков Китая
Предприниматель Фомичева: на смену отказавшим России банкам Китая придут другие
Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили транзит денежных средств из российских подсанкционных финорганизаций с начала 2024 года. Речь шла о банках Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, затем Банк Китая опроверг эти заявления, назвав их слухами, однако работа российских предпринимателей становится более затруднительной. Как им удается продолжать работу — в материале «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Анна Фомичева, эксперт-практик, предприниматель, сооснователь DIGITAL ВЭД
Крупные китайские банки отказывают России в переводе денежных средств через свои счета. И для тех, у кого это были основные средства, как для меня, оказалось невозможным переводить деньги.
Что мы имеем на сегодняшний день: Турция не транзитит денежные средства, Эмираты не транзитят денежные средства, ряд китайских банков нам тоже отказал.
Мы понимаем, что торговые дома использовались для оплаты не только китайским поставщикам, но и в том числе для работы с недружественными странами, торговый дом принимал юани, а дальше отправлял, допустим, евро или доллары за критически важные импортные товары.
Так как я сама оказываю услуги по аренде торгового дома, сама завожу товары, из первых рук расскажу, как мы справляемся. Мы открываемся в платежной системе PingPong, мы сейчас открываемся в Bank of Kunlun, который помогает в том числе нашим иранским партнерам — посмотрим, как он будет работать. Есть Bank of China и еще несколько банков, которые рассматриваем для работы.
Мои два торговых дома в Гонконге сейчас ждут окончания китайского Нового года, чтобы завершить процедуру открытия расчетных счетов. А пока мы используем альтернативные встречные потоки — не в понимании Ирана, наличные, а в белом формате.
Когда импортеру нужно оплатить за товар, он оплачивает в рублях на счет компании в России, а экспортная выручка поступает за счет импорта — это называется встречным потоком. Экспортерам надо получить деньги в России, а нам — деньги за товар в Китае. Эта схема усложняется, удорожается, но имеем что имеем. Пока что встречные потоки предлагают Альфа Банк, ТКБ Банк, Промсвязьбанк — официальная схема. На мой взгляд, это выход из ситуации.
Мы проработали только январь, а в феврале китайцы ушли на Новый год, началась вся эта свистопляска. В январе платежи были, а в феврале закончились.
Не сказать, что проблемы возникают чаще, это связано с тем, что есть санкционное давление, и оно будет, мы его чувствуем. Срок проведения платежа стал от семи до десяти дней. В феврале прошлого года транзит через торговый дом стоил около 3%, сегодня это 5-7%.
Понятно, есть еще страны СНГ, где надо подумать об открытии торгового дома в Узбекистане, например, чтобы еще одну прокладку проложить. Я не отчаиваюсь, я в финансовой логистике 15 лет, альтернативные варианты всегда будут.
Да, еще один банк не транзитит деньги. Но на самом деле есть огромное количество других банков в Китае, которые хотят с нами работать, вкусный кусочек российских денег хочется получить, многие думают о том, как помочь России вести взаиморасчеты. Плюс партнеры в Турции, думаю, предоставят какие-то решения.
Пока что российская сторона могла бы успокоить внешторг одной мерой. Мне непонятна вот какая ситуация с цифровым рублем. Все говорят, что это для физлиц. А как же мы? Цифровой рубль поможет нам во взаиморасчетах? Сможем ли мы им оплачивать товар?
Я была бы очень благодарна за возможность узнать, как цифровой рубль будет помогать участникам внешнеэкономической деятельности, это помогло бы успокоить большее число предпринимателей, которые закупаются из-за рубежа. Можно было бы им сказать: когда-нибудь заработает цифровой рубль и мы сможем им расплачиваться.
Анастасия Холкина, бизнес-эксперт по работе с Китаем
Причина в том, что до сих пор основная доля экспорта из Китая приходится на американский рынок. Соответственно, ссориться с Америкой опасно, правительство может ввести какие-то санкции против Китая — и на банки, и на их руководителей. Тем не менее, общаясь с поставщиками среднего и малого бизнеса, мы видим, что Китай очень сильно заинтересован в работе с Россией и нашими поставщиками. И мы находим другие банки, которые могут проводить оплату из России в Китай.
Сейчас, что касается внешней экономической деятельности, роль финансовой логистики стала самой важной. Раньше важнейшей была таможенная логистика, но сейчас если не решен вопрос по оплате, вы ничего не решите. Те, кто находит грамотные пути отправки денег в Китай, не почувствовали особых изменений.
От себя могу сказать, что в нашей компании по-прежнему все работает в штатном режиме. В нашем арсенале есть банки, которые могут переводить оплату, а китайские поставщики могут принимать ее. Какая ситуация будет дальше — думаю, что российский рынок адаптируется и продолжит работать с Китаем. Китай, вероятно, откроет дополнительные возможности для нас, чтобы мы переводили деньги.
Повторюсь: они максимально заинтересованы в том, чтобы Россия как можно быстрее увеличила закуп, товарооборот из Китая в Россию. США и Европа снижают поставки, Китаю нужен срочный рынок, чтобы экономика продолжала расти.
Банки
Рубль
Россия
Деньги
Китай
Реклама
Реклама