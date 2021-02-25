Каждая третья россиянка назвала косметику универсальным подарком

Опрос показал, что каждая третья россиянка считает косметику хорошим универсальным подарком. А каждая шестая готова тратить на косметику до 10 тысяч рублей в месяц. Это выяснили специалисты экспрес-ритейлера «Самокат», сообщила газета «Известия».

Выяснилось, что более 30% опрошенных женщин увеличили свои расходы на косметику по сравнению с прошлым годом. Кроме того, 25,6% признались, что не готовы экономить на косметике даже в случае значительного снижения доходов.

Каждая шестая россиянка готова тратить на косметику до 10 тысяч рублей в месяц. 54,8% респонденток сообщили, что обычно тратят на косметику до пяти тысяч рублей в месяц. Большинство россиянок — 46% — отдают предпочтение брендам категории масс-маркета и только 29% — небольшим производителям и локальным брендам.

Исследование показало, что 46% опрошенных покупают косметику онлайн. 36% респонденток рассказали, что отказались от покупок в магазинах из-за навязчивых консультантов, 17% заявили о большом скоплении людей, а 31% опрошенных женщин пожаловались на недостаток времени.

Эксперты выяснили, что при выборе косметических средств только 22% россиянок изучают состав.