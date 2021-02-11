Косметологи дали советы по уходу за кожей лица и рук зимой

Ухаживать за кожей лица и рук нужно всегда, вне зависимости от климатических условий. Однако зимой кожа особенно требует увлажнения, в противном случае начнутся дерматологические обострения. Советом поделилась косметолог-дерматовенеролог, член Санкт-Петербургского научного общества дерматовенерологов имени В. М. Тарновского Виктория Бурумбаева.

Она призывает отказаться от сывороток на водной основе, сообщил Piter.TV. Эти вещества плохо сказываются не только на коже лица и рук, но и на сосудах. Последние сильно реагируют на перепады температуры, поэтому может развиться розацеа — хроническое заболевание кожи лица, характеризующееся расширением мелких и поверхностных сосудов.

Также стоит выбросить уходовую косметику с агрессивными составами и лечебными компонентами, которые сушат и тянут кожу. От сухости воздуха страдает не только кожа лица и рук, но волосы и ногти.

Морозы не приносят серьезного вреда коже лица и рук. Тем не менее у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция.

Дерматолог, косметолог и лазеротерапевт Мария Долгова советует носить на улице перчатки и головной убор. А медицинские маски на улице лучше не надевать, так как конденсат от дыхания иногда приводит к обморожению кожи.

Помимо этого, лучше избегать длительных приемов душа, особенно под горячей водой, потому что нарушается липидный барьер. Во время мытья не рекомендуется использовать агрессивные моющие средства и жесткие мочалки. А после водных процедур надо обязательно наносить увлажняющие лосьоны, масла или кремы на лицо и тело.

Кроме того, зимой особенно необходимо пить достаточное количество чистой воды, правильно питаться и употреблять витамины. Авитаминоз в первую очередь сказывается на качестве кожи. Кремы не следует наносить на кожу лица сразу перед выходом на улицу, поскольку это может спровоцировать обморожение. Долгова рекомендует воспользоваться ими как минимум за 30 минут до выхода. А еще косметолог советует умеренно использовать декоративную косметику, наносить солнцезащитный крем и бальзамы для губ.