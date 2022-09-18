Камбин утвердил выделение более 56 млрд рублей на льготную ипотеку | 360°

Деньги 18 сентября 2022, 12:14 Поделиться Telegram

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Viber Камбин утвердил выделение более 56 млрд рублей на льготную ипотеку Правительство России утвердило выделение 56 млрд рублей на льготные ипотечные программы РИА «Новости»

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Российские власти утвердили решение о выделении дополнительных средств на льготные ипотечные программы. На эти цели направят более 56 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в решении.

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Дополнительные субсидии направят на реализацию основной льготной госпрограммы. На семейную ипотеку выделят 16,5 миллиарда рублей, на дальневосточную — около пяти миллиардов.

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По словам премьер-министра Михаила Мишустина, такая помощь позволит россиянам приобрести новые дома и квартиры, а строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов.

В кабмине напомнили, что в России действует несколько льготных профильных госпрограмм. В их числе льготная ипотека на новостройки, семейная, сельская и ипотека для IT-специалистов.

Ранее правительство России объявило о субсидировании морских грузоперевозок в Калининград. На программу поддержки правительство выделит 1,3 миллиарда рублей.

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