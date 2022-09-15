Правительство дополнительно направит на льготную ипотеку более 56 млрд рублей | 360°

Важное 15 сентября 2022, 14:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Правительство дополнительно направит на льготную ипотеку более 56 млрд рублей Премьер-министр Мишустин: на льготную ипотеку дополнительно направят более 56 млрд рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 56 миллиардов рублей дополнительно направят на льготные ипотечные программы в России. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает системно поддерживать льготную ипотеку, выделяет ресурсы на реализацию профильных программ, в том числе в связи со снижением ставки до 7% годовых», — сказал премьер.

Реклама

В пресс-службе кабмина отметили, что 35 миллиардов рублей вложат в программу льготной ипотеки, свыше 16,5 миллиарда направят на семейную ипотеку, еще почти пять миллиардов — на дальневосточную ипотеку. Допфинансирование позволит продлить работу этих программ до конца 2022 года.

Реклама

«Такая помощь позволит нашим гражданам приобрести новые дома и квартиры, а строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов», — подчеркнул Мишустин.

0 0 0 0 0 0