Правительство дополнительно направит на льготную ипотеку более 56 млрд рублей | 360°

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Правительство дополнительно направит на льготную ипотеку более 56 млрд рублей

Премьер-министр Мишустин: на льготную ипотеку дополнительно направят более 56 млрд рублей

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Более 56 миллиардов рублей дополнительно направят на льготные ипотечные программы в России. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает системно поддерживать льготную ипотеку, выделяет ресурсы на реализацию профильных программ, в том числе в связи со снижением ставки до 7% годовых», — сказал премьер.

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В пресс-службе кабмина отметили, что 35 миллиардов рублей вложат в программу льготной ипотеки, свыше 16,5 миллиарда направят на семейную ипотеку, еще почти пять миллиардов — на дальневосточную ипотеку. Допфинансирование позволит продлить работу этих программ до конца 2022 года.

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«Такая помощь позволит нашим гражданам приобрести новые дома и квартиры, а строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов», — подчеркнул Мишустин.

Льготная ипотека

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