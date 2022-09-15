Правительство России поддержит грузоперевозки в Калининград | 360°

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Правительство России поддержит грузоперевозки в Калининград

Правительство России объявило о субсидировании морских грузоперевозок в Калининград

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Морские грузоперевозки между Калининградской областью и другими регионами России получат субсидии. На программу поддержки правительство выделит 1,3 миллиарда рублей, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в кабмине.

Внешние санкции привели к ограничениям на транзит ряда грузов через территорию Литвы и расширению использования альтернативных морских маршрутов. По словам премьер-министра, президент России Владимир Путин поручил сделать доставку грузов удобной и экономически целесообразной.

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«Чтобы не допустить роста цен и поддержать местные промышленные предприятия, правительство вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами», — заявил Мишустин.

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Более 1,3 миллиарда рублей направят Росморречфлоту, который распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками. Поддержку получат компании, которые поставляют нефть и нефтепродукты, уголь, цемент, торф, кирпич, автомобили и мебель. По подсчетам правительства, до конца года по льготному тарифу в обе стороны успеют перевезти около 900 тысяч тонн грузов.

Кроме того, кабмин выделит 5,5 миллиарда рублей на поддержку Калининградской области. «Известия» сообщили, что эти деньги предназначены для развития инвестпроектов и создания новых рабочих мест.

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