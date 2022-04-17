Медведев предупредил Европу о дефолте в случае банкротства России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предсказала России скорый дефолт, чем выдала сокровенный замысел Евросоюза и заокеанских партнеров. Об окончании специальной операции на Украине они уже не думают. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что глава Еврокомиссии не учла того, что российский дефолт повлечет за собой банкротство Европы, как моральное, так материальное. Медведев напомнил, что финансовая система ЕС уже не устойчива, а доверие жителей к политикам падает. Он сравнил ситуацию с 2008 годом, когда мир пережил очередной финансовый кризис.

«Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности», — спрогнозировал политик.

Медведев добавил, что в этой ситуации Брюсселю придется сменить свою риторику, если не хотят стать свидетелями костров из покрышек на центральных площадях городов, как это было в Киеве в 2014 году.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, введенные санкции против России снизят ее экономику на 11% от внутреннего валового продукта, что неизменно приведет к дефолту. Конкретных сроков она не назвала, но подчеркнула, что это только вопрос времени.