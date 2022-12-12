Эксклюзив 12 декабря 2022, 18:22 Инфляция ни при чем. Россиянам объяснили, зачем возвращать пяти- и десятирублевые купюры Экономист Кульбака: планы возвращения купюр в 5 и 10 рублей не имеют отношения к инфляции freepik

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Планируемое возвращение в оборот пятирублевых и десятирублевых банкнот не имеет никакого отношения ни к инфляции, ни к денежному обращению. Это «чисто технологическая процедура», пояснил «360» экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака.

«Скорее всего, речь идет о том, что пятирублевые и десятирублевые монеты довольно дорого изготавливать, а бумажные деньги делать дешевле», — предположил эксперт.

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Он указал на то, что большая часть денег в современной экономике являются безналичными: мы получаем зарплату на карту, безналично расплачиваемся в магазинах.

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«Наличные деньги сейчас становятся все более экзотическим продуктом, который очень мало применяется, причем во всех странах, не только в России», — отметил Кульбака.

До этого на дешевизну изготовления бумажных банкнот по сравнению с монетами указал и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Скорое возвращение купюр номиналом пять и десять рублей в российский оборот анонсировал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. По его словам, это может случиться уже в 2023 году.