Деньги 12 декабря 2022, 11:00 Пяти- и десятирублевые купюры могут вернуть в оборот в России в 2023 году Гендиректор «Гознака» Трачук: банкноты в 5 и 10 рублей могут вернуть в оборот в 2023 году РИА «Новости»

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Пяти- и десятирублевые купюры могут вернуть в оборот в России в 2023 году, сообщил «Известиям» гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук. Он уточнил, что контракт на следующий год уже обсуждается, но это не значит, что банкноты печатаются «в данную секунду» — кроме того, существует разница между производством банкнот и их выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка и банков.

«Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», — заметил Трачук.

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Он уточнил, что пятирублевую купюру в России печатали только один раз — в 1997 году, так что ее выпуск был сопряжен с массой сложностей. Пришлось поднимать технические документы и решать, будут банкноты новыми или их станут изготавливать по подобию купюр 25-летней давности.

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О планах вернуть в оборот десятирублевые купюры стало известно еще в середине 2022 года. Сообщалось, что чеканка металлических «десятирублевок» оказалась слишком затратной.