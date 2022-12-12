Деньги 12 декабря 2022, 14:50 Экономист Беляев объяснил, почему пятирублевые купюры могут вернуть в оборот Экономист Беляев: монеты стало дорого производить, так как в состав входят никель и медь

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с RT объяснил, почему в 2023 году в России могут вернуться в оборот пятирублевые монеты.

По его словам, металлические монеты стало дорого производить.

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«Металлические монеты стало слишком дорого производить, потому что в состав входят и никель, и медь — металлы, которые стоят достаточно дорого», — сообщил экономист.

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Беляев добавил, что заниматься производством таких монет для государства экономически нецелесообразно.

Гендиректор Гознака Аркадий Трачук ранее заявил, что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот в 2023 году.

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