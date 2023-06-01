Деньги 01 июня 2023, 09:53 Илон Маск потеснил конкурента из Франции и вернулся в рейтинг богатейших людей мира BBI: Илон Маск обошел Бернара Арно и вновь стал богатейшим в мире человеком flickr

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся на первое место рейтинга богатейших людей мира. Он потеснил владельца группы LVMH Бернара Арно, сообщил The Bloomberg Billionaires Index.

Состояние американского бизнесмена оценили в 192 миллиарда долларов, его главного конкурента за первое место из Франции — в 187 миллиардов. Если Илон Маск заработал дополнительные 1,98 миллиарда долларов, но Бернар Арно потерял 5,25 миллиарда. Третье место занял основатель Amazon Джефф Безос с 144 миллиардами долларов, обедневший на 1,03 миллиарда.

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Один из создателей Microsoft Билл Гейтс и бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон поделили четвертое и пятое места. Журналисты насчитали у них 125 миллиардов и 118 миллиардов долларов соответственно. Таким образом, в топ-5 богатейших людей мира вошли четыре представителя технологической отрасли и один — модной индустрии.

Состояние Илона Маска и Джеффа Безоса превысило остаток на счетах Минфина США — 49,47 миллиарда долларов. Палата представителей из-за угрозы дефолта приняла закон о повышении лимита госдолга.