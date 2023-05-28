28 мая 2023, 00:50
Маск и Безос обогнали по заработкам Минфин США
The Hill: доход Маска и Безоса превысил остаток на счету казначейства США
Гендиректор Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос попали в число миллиардеров, чей доход больше остатка на счету казначейства США. Состояние первого составило 179 миллиардов долларов, второго — 139 миллиардов долларов, сообщил The Hill.
Их опережает гендиректор LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно с доходом в 189 миллиардов долларов. Всего же число миллиардеров на фоне подступающего дефолта к экономике США увеличилось до 25.
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В списке также оказались соучредитель Microsoft Билл Гейтс с заработком в 125 миллиардов долларов, соучредитель Google Ларри Пейдж (112 миллиардов долларов), предприниматель, наследница L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс (87,2 миллиарда долларов).
На счету Минфина США осталось 49,47 миллиарда долларов. Глава министерства Джанет Йеллен сообщила, что к 5 июня страна исчерпает обязательства, имеющиеся для выполнения обязательств.
Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предрек крах 250 региональным американским банкам. Он считает, что учреждения просто не переживут надвигающийся кризис.
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