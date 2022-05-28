Уход IKEA не повлияет на мебельную сферу

Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олег Нумеров заявил, что российская мебель востребована, поэтому уход IKEA не сильно отразится на отрасли. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что этот бренд показал, как продавать товары для дома, которые создают уют, и это был полезный опыт.

«У нас нет никакого особого сожаления после их ухода», — считает Нумеров.

Он отметил, что возникли проблемы с экспортом мебели в Европу, но это не так страшно. Вместо этого специалисты начали осваивать другие рынки, например, Ближний Восток, Китай. Торгово-представительная палата помогла российским предприятиям выйти на международный уровень. В том числе, в ОАЭ и Индию, заключил Нумеров.