Деньги 28 марта 2023, 10:01 Henkel нашла покупателей для своих 11 российских заводов «Ведомости»: российские активы Henkel купят акционеры «Фармстандарта» РИА «Новости»

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Немецкая химико-промышленная компания Henkel нашла покупателей для своих активов в России. Все 11 заводов могут перейти в руки группы акционеров «Фармстандарта», инвесткомпании Kismet Capital и основателей фонда «Эльбрус капитал», сообщили источники «Ведомостей».

Представитель компании подтвердил, что началась завершающая стадия сделки. Однако документы еще не подписали, и он не стал разглашать имена потенциальных покупателей. Их назвали источники издания, а именно человек, знакомый с деталями соглашения, собеседник, связанный с другими потенциальными покупателями, и консультант по недвижимости.

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Акционеры фармацевтической компании «Фармстандарт» могут стать мажоритарными владельцами. Они уже получили в правительственной комиссии разрешение на заключение сделки. По словам источников, заводы продолжат выпускать продукцию под маркой Henkel, а в соглашение внесут пункт о возможности обратного выкупа. Официально в «Фармстандарте», Kismet Capital, «Эльбрус капитал» и правительстве эту информацию не подтвердили.

Производства немецкой компании находились в Ногинске и Коломне Московской области, Тосно Ленинградской области, Энгельсе Саратовской области, Перми, Ставропольском крае, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях. Она выпускала бытовую химию и строительные смеси. В апреле 2022 года компания объявила о приостановке бизнеса в России, а менее чем через месяц — об окончательном уходе с отечественного рынка.