Henkel заявил об уходе с российского рынка

Немецкая химико-промышленная компания Henkel сообщила о прекращении бизнеса в России. Об этом сказано в официальном заявлении на сайте производителя.

«В свете последнего развития войны на Украине Henkel решила отказаться от бизнеса в России», — сказано в сообщении.

Компания сообщила, что сейчас готовится реализовать это решение.

«Henkel будет тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей для того, чтобы обеспечить упорядоченный процесс», — добавили в концерне.

Henkel производит клеи, герметики, функциональные покрытия, а также средства уход за волосами, кожей, стиральные порошки. Среди продуктов корпорации порошки Persil, Losk, средства для посуды Pril, шампуни Shaumа, Gliss Kur.

После начала специальной операции России на Украине с российского рынка ушел ряд западных компаний. В понедельник, 18 апреля, финский производитель красок Teknos Group заявил, что уходит из России. Об этом написала «Газета.ru».