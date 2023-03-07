Деньги 07 марта 2023, 17:49 Henkel заявила об окончательном уходе из России Глава компании Henkel: в конце марта бизнес в России будет свернут РИА «Новости»

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Производитель известных брендов бытовой химии Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент» немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG объявил об окончательном уходе из российского рынка. Об этом в своем годовом отчете упомянул генеральный директор компании Карстен Кнобель.

По его словам, в 2023 году промышленный спрос будет более сдержанным, чем в предыдущем году из-за ожидаемого увеличения затрат на рабочую силу и сохраняющихся высоких цен на энергоносители и товары.

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«Кроме этого ожидается, что к концу первого квартала 2023 года бизнес-деятельность в России будет свернута», — заявил он.

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По его словам, продажа бизнеса в России — сложный процесс, так как контракт подписывается не одним покупателем и одним продавцом.

Об уходе из России и Белоруссии компания заявила в апреле прошлого года. Уже в августе Henkel подсчитал свои убытки. Сумма достигла 184 миллионов рублей, из которых только 88 миллионов за ущерб деловой репутации.