Деньги 24 января 2023, 14:28 Госдума начала работать над «законом для негодяев» — Володин Председатель Володин: Госдума изучает вопрос конфискации имущества уехавших россиян

Читать 360tv в

Уехавшие за границу и критикующие Россию граждане нарушили закон, поэтому конфискация их имущества не станет излишней. Госдума уже работает над этой мерой. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил об этом на пленарном заседании, рассказало РИА «Новости».

«Когда говорят, что излишняя мера, связанная с конфискацией, речь идет о негодяях, кто нарушил закон, те, кто нанес вред», — сказал он.

Реклама

Вячеслав Володин заявил, что, хотя люди, которые критиковали решения властей, сбежали в другие страны, они продолжили получать доход и кормиться за счет активов на родине. Они, по мнению спикера Госдумы, нарушили закон и должны понести дифференцированное наказание — в зависимости от тяжести проступка. Депутаты уже начали работать над этим подходом.

Реклама

Председатель Госдумы предложил внести поправки в Уголовный кодекс и принять «закон для негодяев», чтобы конфисковать имущество релоцирующихся и компенсировать убытки государства. Не все поддержали его идею. Например, крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин назвал это формой воровства.