Деньги 23 января 2023, 14:05 «Отбирать все подряд — неправильно». Почему Потанин выступил против конфискации активов иностранцев и уехавших россиян Экономист Адамидов: Потанин против конфискации активов, ведь «Норникель» не под санкциями Владимир Потанин / РИА «Новости»

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Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин сравнил идеи о национализации иностранных активов и конфискации имущества уехавших россиян с воровством. По мнению предпринимателя, бизнес должен строиться на уважении, а личные свободы людей и право собственности нужно уважать. Однако опрошенные «360» экономисты напомнили, что играть по правилам, когда зарубежные партнеры сами их нарушают, как минимум странно.

Потанин против конфискаций

Российский государственный и политический деятель, предприниматель, крупнейший акционер компании «Норникель» Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что национализация активов иностранцев — «скрытая или явная форма воровства». Это «разрушает инвестиционный климат», поэтому Москве не стоит идти по пути Запада, представители которого неоднократно рассуждали о необходимости передать замороженные российские резервы на восстановление Украины.

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«Вот мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты. <…> На уважении к праву собственности строится предпринимательская активность и мотивация людей. Лишение их такого рода мотивации — это очень вредная вещь», — отметил миллиардер.

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РИА «Новости»

По словам Потанина, действовать нужно иначе. Например, замещать одни инвестиции другими — отечественными и из дружественных стран.

«У нас в принципе экономика скорее страдает от излишнего государственного участия, поэтому новая национализация, на мой взгляд, идет вразрез в целом с финансовой и экономической политикой нашего правительства и нашей страны», — добавил бизнесмен.

Предложение конфисковать имущество жителей России, покинувших страну после начала спецоперации на Украине и объявления частичной мобилизации, Потанин назвал признаком слабости. Не стоит «клеймить раньше времени людей», подчеркнул он.

«Уехали программисты, сейчас идет дискуссия, пускать ли их обратно. Люди уехали, у них, наверное, на это были какие-то причины. Их что-то смутило в том, что происходит. Но большинство из них продолжают работать на нашу страну, экономику, компании… Зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании, они все не пальцем деланные», — заметил предприниматель.

Сам Потанин, по данным Forbes, занимает первое место в списке новых собственников активов зарубежных компаний в России по их прибыли за 2021 год. Ранее его «Интеррос» приобрел активы французской финансовой группы Societe Generale.

РИА «Новости»

Законодательные стороны вопроса

Конфискация конфискации рознь: по закону в России могут изъять имущество за преступление при компенсации ущерба. Если же россиянин просто уехал за границу и там ведет себя как-то не очень хорошо, в любом случае потребуются приговор суда и оценка ущерба, который этот человек нанес, напомнил в разговоре с «360» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Просто отбирать у всех все подряд — неправильно. И тут Потанин прав. Нужно все делать в рамках судебных процедур. Если человек нанес ущерб, тогда его нужно оценить, оцифровать, привести в какой-то приемлемый вид и после этого можно отнимать то имущество, которое у него осталось в России», — объяснил он.

Однако в вопросе компенсации имущества иностранцев миллиардер скорее не прав, считает Зубец. По его словам, в условиях, когда у России украли крупную сумму и западный партнер не хочет играть по правилам, вести себя иначе довольно странно.

Если говорить о компенсации этих потерь <…>, то здесь конфискация западных активов на территории России абсолютно логична, она напрашивается. Более того, я думаю, что она будет. Предположим, завтра Запад найдет варианты конфискации российских денег на территории стран ЕС. <…> Собрались там это сделать до февраля. <…> Ответная реакция на такие действия логична. Алексей Зубец

Потанин пытается сохранить здравый смысл

Независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов рассказал, что Потанин последовательно выступает за кооперацию с Западом, поскольку «Норникель» занимает важное место в мировой торговле. Более того, компания до сих пор не попала под санкции.

«Его позиция понятна: она продиктована ситуацией, в которой этот предприниматель находится. Но, естественно, те, кто оказался под санкциями, такую позицию не разделяют. А это большинство и государственных, и частных крупных компаний России. В итоге возникает естественная дискуссия», — сказал Адамидов.

Он подчеркнул, что Потанин — опытный и аккуратный человек, поэтому каких-то резких заявлений он не делает, занимая довольно взвешенную позицию. Санкции же, по сути, передел рынка, добавил аналитик.

«На высоком уровне, межгосударственном, блоковом вводятся санкции. Соответственно, спускаясь вниз, они порождают какие-то ответные действия на уровне исполнителей, министров и так далее. Потом еще ниже и еще. Передел происходит на всех этажах, каждый свое делит. Пока до маразма не дойдет, это не закончится», — уверен Адамидов.

Тем не менее отрезвление наступает, и Потанин пытается сохранить здравый смысл, добавил собеседник «360». Но в этом вопросе бизнесмен, скорее всего, останется в меньшинстве.