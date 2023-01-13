Власть 13 января 2023, 08:34 Володин назвал законом для негодяев меры против релокантов Володин предложил ввести в УК конфискацию имущества за экстремизм и дискредитацию ВС Unsplash

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Уехавшие из РФ граждане — релоканты из-за мобилизации или спецоперации — выслуживаются перед Западом и пользуются благами Родины. Против таких людей нужно вводить дополнительные ограничительные меры. Таким мнением в Telegram-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он уличил релокантов в открытой поддержке нацистов и убийц.

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«Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом», — написал Володин.

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Спикер Госдумы отметил, что против таких людей уже существует законодательная база. По его мнению, текущих норм недостаточно, поскольку релоканты живут безбедно благодаря сдаче жилья в аренду и получают оплату от оставшихся в стране россиян.

Володин предложил расширить текущий Уголовный кодекс нормами о конфискации имущества у таких двуличных соотечественников. Свою идею оно обозначил как «Закон для негодяев». По его мнению, конфискация имущества релокантов возместит стране нанесенный ущерб.