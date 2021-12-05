Глава ВТБ предсказал рост ставок по кредитам

Уровень инфляции в России может достичь 8%, но в таком случае это станет потолком, предположил глава ВТБ Андрей Костин. По его прогнозу, показатель вряд ли достигнет двузначных значений.

«Не думаю, что мы доползем до двузначной цифры», — заявил Костин в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ВТБ также предрек рост ставок по кредитам.

«Чудес не бывает, деньги стали дороже», — признал он.

Вместе с тем вырастут ставки и по депозитным вкладам. Поэтому россияне, которые хранят свои сбережения в банках, тоже получат больше.

«Прямая связь», — указал Костин.

Как передал ТАСС, прежде Костин выступал с прогнозом, что инфляция до конца 2021 года сохранится на уровне около 6%.

Ранее со ссылкой на прогнозы девяти финансовых институтов сообщалось, что к концу года инфляция составит 8,04%.

Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что за последние девять месяцев ВВП страны вырос на 4,6%. По словам главы государства, по итогам года рост может составить 4,2%.