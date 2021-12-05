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    05 декабря 2021, 17:44

    Глава ВТБ предсказал рост ставок по кредитам

    Глава ВТБ Костин: двузначных цифр инфляции в России не предвидится

    Александр Блинов

    Уровень инфляции в России может достичь 8%, но в таком случае это станет потолком, предположил глава ВТБ Андрей Костин. По его прогнозу, показатель вряд ли достигнет двузначных значений.

    Глава ВТБ предсказал рост ставок по кредитам

    «Не думаю, что мы доползем до двузначной цифры», — заявил Костин в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

    Глава ВТБ также предрек рост ставок по кредитам.

    «Чудес не бывает, деньги стали дороже», — признал он.

    Вместе с тем вырастут ставки и по депозитным вкладам. Поэтому россияне, которые хранят свои сбережения в банках, тоже получат больше.

    «Прямая связь», — указал Костин.

    Как передал ТАСС, прежде Костин выступал с прогнозом, что инфляция до конца 2021 года сохранится на уровне около 6%.

    Ранее со ссылкой на прогнозы девяти финансовых институтов сообщалось, что к концу года инфляция составит 8,04%.

    Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что за последние девять месяцев ВВП страны вырос на 4,6%. По словам главы государства, по итогам года рост может составить 4,2%.