Инфляции спрогнозировали рост до 8% к концу 2021 года

Инфляция в России составит 8,04% к концу 2021 года. Такой прогноз дала газета «Известия», ссылаясь на результаты опроса девяти финансовых институтов.

Самый большой процент инфляции спрогнозировали в НКР и Газпромбанке. По словам старшего управляющего директора НКР Александра Проклова, к концу года цены в среднем увеличатся на 8,2-8,3%.

«Основные проинфляционные факторы заключаются в увеличении стоимости продовольствия, отчасти обусловленной ростом затрат производителей», — пояснил Проклов.

Он добавил, что еще одной причиной является сохранение глобальной инфляции на высоком уровне. Это происходит из-за проблем с логистикой, появившихся на фоне высокого спроса. Как заявил начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов, согласно пессимистичному прогнозу, инфляция составит 8,2–8,25%. Если рассматривать базовый вариант, то цифры будут в диапазоне от 8,05 до 8,1%, а в оптимистичном — в районе 7,64%.

По прогнозу Центробанка, в конце 2021 года инфляция в России достигнет 7,4–7,9%. При этом в Минэкономразвития прогнозируют значение 7,4%. Аналитики полагают, что уменьшения инфляции не стоит ждать раньше весны 2022 года.