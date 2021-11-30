Путин заявил о полном восстановлении рынка труда в России

Рынок труда в России полностью восстановился, уровень безработицы снизился до показателей, которые были в стране до начала пандемии. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3% — это как раз допандемийный уровень. И сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился», — сказал президент.

Путин отметил, что страна столкнулась с теми же проблемами, что и весь мир, — речь идет о пандемии, изменении климата, инфляции. Несмотря на это, Россия смогла выстроить работу так, чтобы выйти на допандемийный уровень по важнейшим макроэкономическим показателям.

Президент отметил, что Россия стала первой из крупнейших экономик мира, которая смогла нормализовать бюджетную политику в условиях коронавируса. Он подчеркнул, что сейчас важно сохранять ответственный подход к макроэкономической сфере.

Путин также отметил, что за последние девять месяцев ВВП страны вырос на 4,6%. По итогам года его рост прогнозируют на 4,2%. При этом ранее президент отметил, что темпы восстановления мировой экономики оказались под вопросом из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Глава страны подчеркнул, что мир опять входит в очередную волну пандемии.