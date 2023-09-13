Деньги 13 сентября 2023, 03:38 Глава Сбербанка рассказал, в чем лучше хранить сбережения Глава Сбербанка Греф не рекомендовал хранить сбережения в твердой валюте РИА «Новости»

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Жителям России не стоит хранить сбережения в твердых валютах, лучше обратить внимание на рублевые облигации и рынок акций. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сообщил в рамках интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас бы я не рекомендовал хранить в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности», — пояснил он.

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Греф напомнил, что сейчас на рынке есть рублевые облигации, поэтому появилась уникальная возможность выйти из долларов и евро. При этом он посоветовал инвестировать в акции.

Президент России Владимир Путин ранее оценил сложившуюся экономическую ситуацию в стране и отметил, что в вопросе с волатильностью рубля власти не планируют каких-либо резких действий.

Согласно данным опроса страхового дома ВСК, свыше 54% россиян доверяют иностранной валюте как инструменту накоплений. Также, мужчины чаще женщин формируют сбережения в валюте. В тройку самых востребованных валют вошли доллар, евро и юань.