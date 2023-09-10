Деньги 10 сентября 2023, 13:43 Доллар, евро и юань вошли в тройку востребованных в России валют ВСК: более 50% россиян формируют накопления в валюте Unsplash

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Порядка 54% россиян по-прежнему доверяют иностранной валюте как инструменту накоплений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные опроса страхового дома ВСК.

Аналитики провели исследование среди жителей городов-миллионников в возрасте 18-55 лет. Согласно опросу, мужчины чаще женщин формируют сбережения в валюте — 61% против 46%.

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Среди регионов России наибольшее доверие к валютным накоплениям наблюдается к Краснодаре и Новосибирской области. Наименьшие показатели продемонстрировали в Омске и Нижнем Новгороде.

В тройку самых востребованных валют вошли доллар, евро и юань. При этом последний показал наибольший рост популярности в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Центральный банк России 7 сентября продлил ограничения на снятие иностранной валюты. Теперь они будут действовать до 9 марта 2024 года.