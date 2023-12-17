Общество 17 декабря 2023, 15:09 Минсельхоз раскрыл сроки поставки беспошлинных яиц из Турции Глава Минсельхоза Патрушев: яйца из Турции поступят в Россию через 2-3 недели Unsplash

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Яйца из Турции поступят в продажу в России через 2-3 недели. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщило РИА «Новости».

По его словам, цены на яйца в скором времени скорректируются, так как правительство обнулило импортную пошлину на этот продукт. Он добавил, что яйца из Азербайджана приедут в Россию уже на текущей неделе.

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«Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», — указал Патрушев.

Он обратил внимание, что стоимость этого продукта сейчас по-прежнему высокая, но после Нового года яйца подешевеют.

Ранее министр рассказал о мерах, которые Минсельхоз принял для снижения цен. Он отметил, что с производителями яиц заключили долгосрочные договоры, которые поддержат российских предпринимателей. Правительство также отменило импортные пошлины на пищевое яйцо, чтобы насытить рынок и урегулировать ситуацию с ценами.