Деньги 15 декабря 2023, 06:15 Патрушев назвал четыре принятые Минсельхозом меры по снижению цен на яйца Министр Патрушев: Минсельхоз работает над стабилизацией цен на куриное яйцо Freepik

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Российские производители нарастят производство яиц, а на импортную продукцию обнулят ввозные пошлины. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил в Telegram-канале, что началась работа над снижением цен.

«Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо. Увеличиваем объемы собственного производства», — сказал он.

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Кроме наращивания производства в России, по словам министра, решили перевести торговые сети на долгосрочные контракты с производителями яиц, обнулить импортные пошлины и закупить этот продукт в дружественных странах.

Цены на куриные яйца подскочили более чем на 40%. Подорожание обсудили на прямой линии президента. Владимир Путин заявил, что спрос превысил предложение и вовремя не открыли импорт. Он сказал, что произошел сбой в работе правительства, и объявил, что ситуация нормализуется.