Деньги 30 декабря 2022, 04:01 ФТС назвала рекордным профицит внешней торговли России в 2022 году Замглавы ФТС России Давыдов: профицит внешней торговли в 2022 стал рекордным freepik

Читать 360tv в

Профицит внешней торговли России в 2022 году окажется рекордным, заявил РИА «Новости» первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. Он отметил, что даже сложный для экспорта энергоносителей декабрь не изменит общей картины.

«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — сообщил Давыдов.

Реклама

Представитель таможенной службы отметил, что ФТС наблюдают снижение экспорта энергоносителей из России, причиной тому — ограничения по нефти, нефтепродуктам и газу.

Реклама

Западные санкции в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря. В Еврокомиссии заявили, что потолок цен на нефть будет регулируемым. В ответ на эти действия ЕС президент России Владимир Путин запретил экспорт российской нефти по потолку цен. Указ вступает в силу с 1 февраля и будет действовать по 1 июля 2023 года.