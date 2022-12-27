27 декабря 2022, 20:46
Путин запретил экспорт российской нефти по потолку цен
Президент Путин подписал указ о запрете экспорта нефти из РФ по потолку цен с 1 февраля
Поставки российской нефти по потолку цен будут запрещены с 1 февраля 2023 года. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.
Когда начнет действовать запрет на экспорт нефтепродуктов, пока неизвестно. Дату вскоре определит правительство РФ.
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Ограничения будут действовать до 1 июля будущего года.
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Ранее сообщалось, что данный документ представляет собой ответные меры на введение потолка цен на нефть из РФ. Указ запрещает поставки странам, если в контрактах предусмотрено введение ограничения цен. Исключение возможно лишь при специальном разрешении президента.
Страны Евросоюза, G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на нефть из России, ввозимую по морю. Ограничение на уровне 60 долларов за баррель вступило в силу 5 декабря. Лимит цен на нефтепродукты пока не определили. Известно лишь, что он начнет действовать с 5 февраля.
При этом подписавшиеся страны оставили себе возможность корректировать предельную стоимость при необходимости.
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