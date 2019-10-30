  • ФРС США опять снижает процентную ставку

    30 октября 2019, 22:37

    Александра Каширина

    Третий раз подряд Федеральная резервная система США снижает процентную ставку на 0,25%. Об этом сообщил канал РБК.
    ФРС США опять снижает процентную ставку

    Ожидается, что понижение процентной ставки по кредиту простимулирует экономический рост. Она сейчас составляет 1,75–1,5%.

    На такое решение ведомства могло повлиять и давление на ФРС со стороны президента США Дональда Трампа. Он не раз призывал ФРС снижать ставки быстрее и даже опустить их до нулевого или отрицательного уровня.

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    Пока ведомство не рассматривает возможность повышения ставки. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл.

    «Сейчас мы не думаем о повышении ставки. В будущем будет подходящий момент. Сейчас мы думаем о том, чтобы наша нынешняя политика была надлежащей», — заявил он.

    До этого ФРС снизила ставку в июле и сентябре, оба раза по 25 б. п. Июльское снижение стало первым со времен глобального финансового кризиса 2008.