ФРС США опять снижает процентную ставку

Ожидается, что понижение процентной ставки по кредиту простимулирует экономический рост. Она сейчас составляет 1,75–1,5%.

На такое решение ведомства могло повлиять и давление на ФРС со стороны президента США Дональда Трампа. Он не раз призывал ФРС снижать ставки быстрее и даже опустить их до нулевого или отрицательного уровня.

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Пока ведомство не рассматривает возможность повышения ставки. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл.

«Сейчас мы не думаем о повышении ставки. В будущем будет подходящий момент. Сейчас мы думаем о том, чтобы наша нынешняя политика была надлежащей», — заявил он.

До этого ФРС снизила ставку в июле и сентябре, оба раза по 25 б. п. Июльское снижение стало первым со времен глобального финансового кризиса 2008.