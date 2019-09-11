Трамп потребовал от «болванов» в ФРС отменить инфляцию

Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) понизить процентную ставку до нуля или сделать ее отрицательной. Он также назвал руководителей регулятора «болванами».

«Они ничего не смыслят!». Трамп вновь высказался о ФРС Подробнее

Свой возмущенный пост он опубликовал в Twitter.

«США всегда должны платить по самой низкой ставке. Никакой инфляции! Только наивность Пауэлла и ФРC не позволяет нам делать то, что уже делают другие страны», — написал он.

Трамп подчеркнул, что США сейчас упускает шанс, который выпадает раз в жизни. После снижения ставки до минимума Вашингтон сможет начать рефинансирование своего государственного долга размером 22 триллиона долларов.

После снижения на 25 базисных пунктов процентной ставки США впервые за последние десять лет, финансовое сообщество ожидало, что в августе глава ФРС Джером Пауэлл анонсирует ее дальнейшее снижение.

Он этого не сделал, чем сильно разозлил Трампа.

«Они ничего не смыслят!» — заявил американский президент.

Американские эксперты сообщили Reuters, что Трамп не учитывает риски и напряженность, с которыми столкнулись центральные банки Европы и Японии в результате их политики отрицательных ставок. Сверхнизкие значения повредят здоровью финансовых учреждений, они могут сдерживать кредитование и нанести ущерб экономике.