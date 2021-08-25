Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Список возглавила основательница Wildberries

Самой богатой женщиной России стала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов.

Рейтинг самых богатых женщин России опубликовал Forbes.

Второе место досталось вдове экс-мэра Москвы Сергея Лужкова Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова со своей семьей. Ее состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

В первую пятерку также попали дочь акционера «Лукойла» и владельца футбольного «Спартака» Леонида Федуна Екатерина с состоянием 900 миллионов долларов, а также владелица «Светофора» Валентина Шнайдер (650 миллионов долларов). Она впервые попала в топ-25 богатых россиянок по версии Forbes.

Кроме Шнайдер, новичками в рейтинге стали заместитель генерального директора ПАО «Сусуманзолото» Любовь Герасимова (250 миллионов долларов), основатель компании «Эвалар» Лариса Прокопьева и семья (250 миллионов долларов) и депутат Магаданской городской думы и владельцем компании «Колыманефтепродукт» Федосья Суханкина (250 миллионов долларов).