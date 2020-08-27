Батурина вновь стала самой богатой женщиной России по версии Forbes

Она регулярно возглавляла рейтинг с 2013 года, но в начале 2020-го уступила лидерство генеральному директору интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук. Теперь бизнесвумен оказалась на втором месте с 1,1 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замкнула Екатерина Федун с 700 миллионами долларов. Екатерина — дочь второго одного из главных акционеров компании «Лукойл» Леонида Федуна.

На четвертом месте оказалась Татьяна Ковальчук (600 миллионов). У нее вместе с мужем Юрием Ковальчуком 32,3% контрольного пакета акций страховой компании «Согаз».

За ней следует бывшая супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. У Елены Рыболовлевой — 600 миллионов долларов.

В топ-10 вошла Ольга Белявцева (500 миллионов), Лилия Ротенберг (500 миллионов), Татьяна Кузнецова (450 миллионов), супруга председателя совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева Евгения (400 миллионов) и Наталья Луценко (400 миллионов). У нее вместе с мужем полный пакет акций группы «Содружество».

Всего в рейтинг попали 25 женщин. На последней строчке — теннисистка Мария Шарапова. Ее состояние оценивается в 200 миллионов долларов.

Ранее Forbes назвал российских блогеров, которые больше всего зарабатывают в Instagram. На первом месте оказалась Ксения Собчак, а на 14-м — Ольга Бузова.