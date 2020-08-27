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    27 августа 2020, 10:36

    Батурина вновь стала самой богатой женщиной России по версии Forbes

    Наза Салех Захи

    Президент компании Inteco Management Елена Батурина признана по итогам первого полугодия 2020 года самой богатой женщиной России. По версии журнала Forbes ее состояние составляет 1,3 миллиарда долларов.

    Она регулярно возглавляла рейтинг с 2013 года, но в начале 2020-го уступила лидерство генеральному директору интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук. Теперь бизнесвумен оказалась на втором месте с 1,1 миллиарда долларов.

    Тройку лидеров замкнула Екатерина Федун с 700 миллионами долларов. Екатерина — дочь второго одного из главных акционеров компании «Лукойл» Леонида Федуна.

    На четвертом месте оказалась Татьяна Ковальчук (600 миллионов). У нее вместе с мужем Юрием Ковальчуком 32,3% контрольного пакета акций страховой компании «Согаз».

    За ней следует бывшая супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. У Елены Рыболовлевой — 600 миллионов долларов.

    В топ-10 вошла Ольга Белявцева (500 миллионов), Лилия Ротенберг (500 миллионов), Татьяна Кузнецова (450 миллионов), супруга председателя совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева Евгения (400 миллионов) и Наталья Луценко (400 миллионов). У нее вместе с мужем полный пакет акций группы «Содружество».

    Всего в рейтинг попали 25 женщин. На последней строчке — теннисистка Мария Шарапова. Ее состояние оценивается в 200 миллионов долларов.

    Ранее Forbes назвал российских блогеров, которые больше всего зарабатывают в Instagram. На первом месте оказалась Ксения Собчак, а на 14-м — Ольга Бузова.

    Новости SMI.FM