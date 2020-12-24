Российский долларовый миллионер из списка Forbes умер от COVID-19

Предприниматель скончался на 72-м году жизни.

Как сообщило издание, Христов почти сорок лет работал на золотодобывающих предприятиях Магаданской области. Он начинал карьеру с помощника машиниста экскаватора.

«В должности директора Сусуманского горно-обогатительного комбината в начале 1990-х годов один из первых в области ввел в золотодобычу арендные отношения, на условиях аренды начали работать бригады, участки, карьеры, а затем и предприятие в целом», — пишет «Магаданская правда».

В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes он занимал 192-е место с состоянием 500 миллионов долларов.