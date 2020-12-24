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    24 декабря 2020, 17:38

    Российский долларовый миллионер из списка Forbes умер от COVID-19

    Андрей Иванов

    Магаданский бизнесмен, основатель и председатель совета директоров «Сусуманзолото» Владимир Христов умер в больнице в Коммунарке от COVID-19. Об этом «Магаданской правде» сообщил генеральный директор золотопромышленной компании Александр Чугунов.
    Российский долларовый миллионер из списка Forbes умер от COVID-19

    Предприниматель скончался на 72-м году жизни.

    Как сообщило издание, Христов почти сорок лет работал на золотодобывающих предприятиях Магаданской области. Он начинал карьеру с помощника машиниста экскаватора.

    «В должности директора Сусуманского горно-обогатительного комбината в начале 1990-х годов один из первых в области ввел в золотодобычу арендные отношения, на условиях аренды начали работать бригады, участки, карьеры, а затем и предприятие в целом», — пишет «Магаданская правда».

    В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes он занимал 192-е место с состоянием 500 миллионов долларов.