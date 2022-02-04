Forbes назвал самые крупные премии менеджеров российских компаний
Forbes: глава совдира UC Rusal получил вознаграждение в 123,7 миллиона рублей в 2020 году
Председатель совета директоров компании UC Rusal Бернард Зонневельд получил в 2020 году вознаграждение в 123,7 миллиона рублей, это самая высокая сумма в российских компаниях. Об этом сообщил Forbes. Исследование для издания провела консалтинговая компания Korn Ferry.
Председатель совета директоров «Норильского никеля» Пенни Гарет — на втором месте, а председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер — на третьем.
По данным авторов исследования, наиболее высокий уровень вознаграждения — в нефтяной отрасли и металлургии.
Компания UC Rusal занимает производством первичного алюминия и глинозема. Ее основателем является российский бизнесмен Олег Дерипаска. Из-за санкций со стороны США в 2021 году ему пришлось выйти из совета директоров организации.
Ранее Forbes сообщил, что американский бизнесмен Илон Маск из-за падения стоимости акций потерял более 18 миллиардов долларов.