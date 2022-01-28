Илон Маск потерял более 18 миллиардов долларов за день

Глава Tesla Илон Маск потерял более 18 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций компании. Его состояние сократилось сразу на 7,6%. Сейчас общая сумма, которой владеет американский предприниматель, составляет 224,4 миллиарда долларов. Тем не менее, онвсе равно возглавляет список самых богатых людей в мире по версии Forbes.

Виной всему падение акций. По состоянию на 22:20 по московскому времени, акции подешевели сразу на 8,8%, до 855,34 доллара за бумагу. Максимальное падение акций Tesla составляло 9,2% по отношению к прошлому закрытию, сообщило «РИА Новости».

По данным на начало января Илон Маск, наоборот, богател. В этот день акции Tesla показали значительный рост. Состояние миллиардера возросло на 32,6 миллиарда долларов только за 4 января. Тогда оно достигло отметки в 304,2 миллиарда долларов.

Ранее сам Илон Маск опроверг информацию о том, что он собирается выпустить бюджетный вариант автомобиля Tesla. Он заявил, что на текущий момент его компания не разрабатывает авто, стоимость которого действительно будет равна порядка 25 тысячам долларов. Он объяснил отсутствие интереса к выпуску относительно недорогих машин тем, что сейчас разработчики больше заинтересованы другими проектами, в том числе и в автомобилестроении.