Финансирование выплат пенсионерам обсудят в правительстве РФ 3 сентября

Правительство России на заседании в ближайшую пятницу рассмотрит вопрос о выделении средств из резервного фонда кабмина на финансирование единовременных выплат пенсионерам. Об этом говорится в опубликованном анонсе на сайте правительства.

В подготовленных к заседанию материалах говорится, что один из проектов, который вынесут на обсуждение касается выплат военным пенсионерам. Согласно ранее опубликованным материалам пресс-службы правительства, на эти цели уже выделили 21,1 миллиарда рублей.

Еще один проект распоряжения, который обсудят члены правительства, касается выделения денег на выплаты остальным пенсионерам. На эти цели планировали потратить 433 миллиарда рублей из резервного фонда кабмина.

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей для пенсионеров предложил ввести президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что это справедливая прибавка, так как инфляция съедает целую тысячу из выплат пожилым гражданам.

После российский лидер подписал указ о единовременных выплатах. Средства начислят в том же порядке, как и пенсию. Этим займется Пенсионный фонд. Если единовременную выплату не осуществят в сентябре, она может быть произведена позднее.