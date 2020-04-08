ФАС объяснила рост цен на гречку и сахар проблемами с поставщиками

Товарных запасов гречихи и сахара в стране более чем достаточно, поэтому объективных предпосылок для повышения цен на них нет. Об этом заявили в ФАС России.

Антимонопольная служба устроила внеплановые проверки некоторых ретейлеров из-из жалоб на удорожание некоторых продуктов. Выяснилось, что цены повысились временно, и связано это с проблемами логистики, заявили агентству РБК в ведомстве.

Ранее появилась информация, что в России подорожали социально значимые продукты, в том числе гречка, сахар и мука. Как сообщили в Росстате, за неделю с 31 марта по 6 апреля сахар-песок в России изменился в цене на 3,1%.

Подорожание отмечали и на гречневую группу — около 3,5%. Наибольший рост цен зафиксирован в Камчатском крае — на 21%.

Ранее поставщики заявили о возможном росте цен на целый ряд продуктов. Они связали это с увеличением транспортных расходов компаний.

Высокими ценами на имбирь, лимоны и чеснок заинтересовались в Генпрокуратуре. Подорожание произошло из-за повышенного спроса и ограниченных поставок из-за рубежа.