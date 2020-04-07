Поставщики предупредили о росте цен до 20% в России

Крупнейшие поставщики продуктов питания пересмотрят закупочные цены на широкий спектр товаров. Речь идет о консервах, макаронах, кофе, чае, специях, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. Рост цен составит от 5% до 20%. Подорожание продуктов может случиться уже в ближайшие 14 дней.

Как рассказали в «Руспродсоюзе», все предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы, поэтому подорожание неизбежно.

Причин скачка цен несколько. Многие товары импортируются в Россию, и их цена уже выросла относительно курса доллара. Также есть сложности, с которыми сталкиваются предприятия из-за распространения коронавируса. Кроме того, рост цен ожидается и на отечественную продукцию, так как существуют еще и транспортные расходы компаний. Они взлетели к концу весны вдвое, подчеркнул исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Хлебобулочная продукция также может измениться в цене из-за удорожания транспортировки зерна. Хлеб может подорожать на 5-7%.

Ранее высокими ценами на имбирь, чеснок и лимон заинтересовались в Генпрокуратуре. Сильный рост цен на эти продукты объяснила Федеральная антимонопольная служба.