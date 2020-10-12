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    12 октября 2020, 11:43

    Евросоюз продлил антироссийские санкции по химическому оружию на год

    Ксения Басырова

    Евросоюз продлил санкции по химическому оружию против России еще на год. Ограничения связаны в том числе с делом Скрипалей.
    Евросоюз продлил антироссийские санкции по химическому оружию на год

    Антироссийские санкции будут действовать еще как минимум до 16 октября 2021 года. Об этом сообщило РИА «Новости». Их уже продлевали в октябре прошлого года.

    Отравление Скрипалей произошло в начале марта 2018 года. Россиян Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в центре британского города Солсбери. В случившемся обвинили Россию — якобы наши спецслужбы отравили Сергея и Юлия нервно-паралитическим веществом «Новичок». Великобритания сообщила, что Скрипали впали в кому.

    При этом Россия так до сих пор и не получила никаких доказательств по этому делу. США, Франция, Великобритания и Германия открыто обвинили РФ в применении химического оружия. Это дало повод ввести новый пакет санкций против нашей страны.

    Новым эпизодом спора о химическом оружии стала болезнь Алексея Навального. Немецкие врачи заключили, что он также стал жертвой применения «Новичка», однако германская сторона отказалась выдавать России какие-либо документы с результатами обследования основателя ФБК.