Евросоюз продлил антироссийские санкции по химическому оружию на год

Евросоюз продлил санкции по химическому оружию против России еще на год. Ограничения связаны в том числе с делом Скрипалей.

Антироссийские санкции будут действовать еще как минимум до 16 октября 2021 года. Об этом сообщило РИА «Новости». Их уже продлевали в октябре прошлого года.

Отравление Скрипалей произошло в начале марта 2018 года. Россиян Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в центре британского города Солсбери. В случившемся обвинили Россию — якобы наши спецслужбы отравили Сергея и Юлия нервно-паралитическим веществом «Новичок». Великобритания сообщила, что Скрипали впали в кому.

При этом Россия так до сих пор и не получила никаких доказательств по этому делу. США, Франция, Великобритания и Германия открыто обвинили РФ в применении химического оружия. Это дало повод ввести новый пакет санкций против нашей страны.

Новым эпизодом спора о химическом оружии стала болезнь Алексея Навального. Немецкие врачи заключили, что он также стал жертвой применения «Новичка», однако германская сторона отказалась выдавать России какие-либо документы с результатами обследования основателя ФБК.