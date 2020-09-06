Санкций при минимуме доказательств. Как США давят на неугодные страны под предлогом применения химоружия

России уже не первый раз приписывают использование нервно-паралитического вещества «Новичок». Сначала было громкое дело Скрипалей, закончившееся санкциями при отсутствии доказательств. А теперь аналогичная ситуация разворачивается вокруг Алексея Навального. Но руками других стран США и раньше пытались надавить на неугодных под предлогом использования химического оружия.

Во время выполнения рейса Томск — Москва командиру самолета пришлось экстренно посадить лайнер в Омске. Причиной стало резкое ухудшение состояния Алексея Навального. В аэропорту он выпил чашку кофе, а уже в самолете стал кричать от боли. Спустя два дня комы политика перевезли в Берлин, а еще через 11 дней власти Германии сделали заявление.

По их словам, в анализах Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Летом 2020 года четыре вещества этого семейства включили в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Канцлер Ангела Меркель заверила, что у нее нет никаких сомнений в достоверности исследований, и потребовала объяснений от России. В тот же день США пообещали наказать всех виновных в отравлении и объявить ограничительные меры.

Российский МИД, в свою очередь, отметил, что Германия идет по британскому сценарию. Вся ситуация очень напоминает дело с отравлением Скрипалей в Солсбери. Берлин так и не предоставил Москве никаких документов и не передал образцы вещества, которое якобы нашли в организме политика.

В начале марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского Солсбери. Власти страны сообщили, что россияне в коме, а привело к этому отравление «Новичком». Тогда Россию открыто обвинили США, Великобритания, Франция и Германия. За прошедшие два года Москва так и не получила никаких доказательств отравления. Зато США успели ввести пакет санкций. Эти действия Госдеп объяснил тем, что Россия якобы нарушила международное законодательство, использовав химическое оружие.

Сирия — 2018

США пытались надавить на Россию не только через Великобританию, но и через Сирию. Ночью 21 августа 2013 года около полутора тысяч человек стали жертвами химической атаки в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Людей обстреливали снарядами с зарином, из-за чего они задыхались прямо на улицах.

Инспекторам ООН удалось установить, что в этом месте ракеты использовали сирийские военные. В итоге Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Этого удалось добиться благодаря договоренностям США и России. Тогда Дональд Трамп обвинил в атаке президента Башара Асада, но позже риторика изменилась.

В апреле 2018 года химическая атака произошла в сирийской Думе. Запад обвинил в случившемся Иран и Россию.

«Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада. <...> Цена за это будет высокой. Срочно откройте этот район для доступа медицинской помощи и проверки фактов. Еще одна гуманитарная катастрофа без каких-либо на то причин. Отвратительно!» — написал Трамп в Twitter.

После этого в США принялись обсуждать новые антироссийские санкции. Кроме того, представитель США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд настаивал, что Россия пытается помешать расследованию ОЗХО. По его словам, русские могли убрать с места атаки все улики и таким образом выгородить себя.

«Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы [экспертам ОЗХО] незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей», — заявил тогда глава российского МИД Сергей Лавров.

После атаки в соцсетях появились фотографии и видео из местных больниц с участием активистов «Белых касок». Организацию, кстати, спонсировали зарубежные страны. Военным Минобороны удалось найти участников роликов, которые подтвердили, что все было постановкой. Людей специально сгоняли в больницу, где поливали водой, чтобы якобы смыть яд. Все доказательства фальсификации химатаки Россия предоставила на заседании Совбеза ООН в январе 2020 года.

Ирак — 2003

В 2003 году Великобритания заявила об «иракском досье». В документах говорилось, что у президента Ирака Саддама Хусейна есть бактериологическое оружие. В феврале, во время заседания Совбеза ООН, госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал ту самую знаменитую пробирку. Он размахивал колбой с каким-то порошком, в котором был якобы возбудитель сибирской язвы. При этом Пауэлл уверял, что пробы были взяты именно в Ираке.

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После этого заявления в Ираке началось американское вторжение. Но специалистам НАТО так и не удалось найти на территории страны какие-либо следы подобного оружия. Спустя год Пауэлл признался в ошибочности своих обвинений, но всю вину переложил на ЦРУ.

«Когда я делал доклад в феврале 2003 года, он опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило ЦРУ. <…> Выяснилось, что источники были неточными и неверными и в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим недоволен и сожалею об этом», — сказал он.

При этом о фальсификации доказательств сообщил еще и эксперт британского Министерства обороны Дэвид Келли. Именно он готовил для правительства доклад о химическом оружии в Ираке. Келли рассказал журналистам о сфабрикованных сведениях. Властям просто нужно было обоснование для своего участия в военных действиях в Ираке.

После публикации статьи в Великобритании вспыхнул громкий скандал, который обернулся парламентским расследованием. Все удалось замять, но самого Келли нашли мертвым в лесу. Семья эксперта рассказала полиции, что он пропал после того, как вышел прогуляться. Рядом с его телом нашли нож и пустую пачку сильнодействующих обезболивающих. Полиция заявила о самоубийстве, поэтому дело так и не стали расследовать.