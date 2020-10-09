Лавров рассказал об отказе Германии вместе расследовать дело Навального

Германия отказалась от совместного с Россией расследования дела Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«К сожалению, Германия пренебрегает своими обязательствами по международному праву. Четыре запроса нашей Генеральной прокуратуры были направлены в соответствии с европейской конвенцией об оказании помощи в уголовных делах», — пояснил Сергей Лавров. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава российского МИД добавил, что нельзя расследовать дело Навального без конкретных фактов. Вместо сотрудничества дипломаты получают призывы самостоятельно заниматься этим делом.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его экстренно госпитализировали в омскую больницу, где политику оказали первую помощь. Через несколько дней Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». Там врачи провели полное обследование здоровья блогера и заключили, что он был отравлен ядом из семейства «Новичок».

Однако Германия отказалась передавать России результаты своих исследований по делу Навального. Берлин заявил, что заниматься отравлением будет ОЗХО. Позднее эксперты ОЗХО подтвердили наличие химических отравляющих веществ в анализах Навального, но они не входят в число запрещенных.