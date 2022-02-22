Рубль укрепился после речи Байдена по ситуации вокруг Украины

Курс рубля уверенно пошел вверх на фоне речи президента США Джо Байдена о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. Российская валюта отыграла у доллара и евро почти по рублю.

Минимальное значение доллара по данным Мосбиржи на 22:55 составило 78,45. Просел и евро, курс которого опускался до 89,33 рубля.

Рубль вырос к доллару на 1%, к евро — на 0,8%.

Днем курс американской валюты поднимался до 80,5 рубля, а евро стоил 90,2 рубля. На волатильность валютного рынка, по мнению экспертов, повлияла напряженная ситуация в Донбассе.