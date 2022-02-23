Посол Антонов: санкции США больно ударят по глобальным рынкам

Объявленные США санкции в отношении РФ из-за признания независимости ЛНР и ДНР больно ударят по финансовым и энергетическим рынкам мира. Последствия этого ощутят на себе в том числе и простые американцы. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий опубликован на странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

По словам Антонова, он не помнит ни одного дня, когда Россия жила без каких-либо ограничений со стороны Запада.

«Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство. Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», — сказал дипломат.

Он также добавил, что вводимые ограничения ничего не изменят в сложившейся ситуации и не заставят Москву отказаться от принятого ею решения.

«История далеко не всех учит. В отношении России санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций», — подчеркнул Антонов.

Ранее президент США Джо Байден объявил о санкциях, которые вводятся в отношении РФ в связи с признанием ею самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам американского лидера, вводятся четыре блока ограничений, которые могут со временем ужесточаться. Один из блоков включает санкции против российских финансовых институтов, банков и газопровода «Северный поток — 2». Еще один блок имеет отношение к представителям российской элиты и членам их семей. Также ограничения коснутся суверенного долга страны.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее с соответствующей просьбой к нему обратились руководители данных территорий Денис Пушилин и Леонид Пасечник.