Евро оказался дешевле доллара впервые за 20 лет

Доллар впервые с декабря 2002 года стал стоить дороже евро. По данным валютного брокера Forex Capital Markets, курс евро к доллару опускается ниже одного доллара вторую торговую сессию подряд.

На 16:00 13 июля курс доллара к рублю на бирже — 59,560, евро — 59,510.

Доллар приблизился к паритету с евро еще 11 июля. Тогда, по данным РБК, Центробанк установил цену за доллар в 61,305 рубля, за евро — в 61,806 рубля.

По мнению экономиста Александра Разуваева, в 2023 году евро еще сильнее ослабнет по отношению к доллару и курс доллара к евро будет на уровне 2001 года: 0,82–0,84 в паре евро-доллар. Эксперт рассудил, что такой расклад прежде всего выгоден для Соединенных Штатов, куда «побегут с удвоенной силой европейские капиталы». А пострадает больше всего Турция, которая привлекала туристов прежде всего дешевизной — многие, вероятно, предпочтут для отдыха европейские страны, например Грецию и Испанию.