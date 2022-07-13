Экономист Разуваев рассказал, какая страна пострадает от укрепления доллара к евро

Экономист Александр Разуваев считает, что из-за укрепления доллара к европейской валюте больше всего пострадает Турция, поскольку туристы начнут ездить на отдых в европейские страны. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

Ранее Турция, по его словам, привлекала в том числе и россиян своей дешевизной.

«От этой истории проигрывает больше всего Турция. Из-за ослабления евро часть туристов поедет уже не к ним, а в Грецию и Испанию. Это раньше Турция всегда привлекала к себе туристов со всего мира дешевизной», — объяснил эксперт.

Экономист отметил, что укрепление американской валюты в паре евро-доллар продолжится и дальше.

Ранее стало известно, что во время торгов на Мосбирже евро стал стоить дешевле доллара на непродолжительное время.