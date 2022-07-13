Озвучен курс евро к доллару в 2023 году

К 2023 году европейская валюта еще более ослабнет по отношению к доллару. Из Европы в США побегут капиталы с удвоенной силой. Об этой сайту Teleprogramma.pro сказал экономист Александр Разуваев.

«В следующем году у нас будет курс доллара к евро на уровне 2001 года. 0,82–0,84 в паре евро-доллар. Такой курс выгоден прежде всего Америке. Туда побегут с удвоенной силой европейские капиталы», — сообщил экономист.

Разуваев добавил, что Евросоюз при этом могут поджидать серьезные проблемы в экономическом плане.

«Проблема Европы еще и в том, что страны, которые традиционно считаются слабым звеном, могут захотеть вернуться к национальной валюте. Италия, например, может снова ввести в обращение лиру. Если деньги твои, то ты можешь любые социальные проблемы в своей стране решать», — резюмировал экономист.