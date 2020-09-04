Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

При благоприятном развитии курс доллара по отношению к рублю может укрепиться на уровне 70 рублей, а евро — 84. При худшем сценарии американская валюта подорожает до 80 рублей, а стоимость евро составит 92.

Однако положительный сценарий эксперты считают маловероятным, пишет газета «Известия». Аналитики пояснили, что на стоимость рубля влияют разные факторы как в России, так и на Западе.

Речь идет о цене на нефть, которая может снова достичь отметки в 40-42 доллара за баррель, после окончания ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе. Кроме того свое влияние оказывает потенциальная вторая волна коронавируса.

Другим важный фактором является введения новых санкций Запада из-за обострения геополитической ситуации. Также не стоит забывать об американских выборах — рубль может пострадать в случае победы Джо Байдена с его антироссийской риторикой.

Специалисты отмечают, если один из этих сценариев реализуется, то доллар может подскочить до 80 рублей, а евро достигнет отметки в 92 рубля. Если ситуация обойдется без негативных внешний явлений россияне могут ожидать стоимость нацвалюты в районе 73 рубля за доллар и 85 рублей за евро.

2 сентября курсы доллара и евро резко выросли. Однако к утру следующего дня рубль показал рост.